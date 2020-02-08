«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 7-е место в таблице АПЛ Встреча прошла на домашней арене «ирисок».

Футболист «Эвертона» нанесли поражение игрокам «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура АПЛ – 3:1.

В составе победителей отличились Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин. У гостей это сделал Кристиан Бентеке.

После этой встречи мерсисайдский клуб занимает 7-е место в таблице, набрав 36 очков. У лондонцев – 14-я строчка и 30 очков.

АПЛ. 26-й тур

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 18 Бернард, 1:1 – 51 Бентеке, 2:1 – 58 Ришарлисон, 3:1 – 88 Кэлверт-Льюин.

«Эвертон»: Пикфорд, Мина, Динь, Кин, Коулмэн, Шнайдерлин, Сигурдссон (Холгейт, 86), Уолкотт (Сидибе, 26), Бернард (Дэвис, 65), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Томкинс (Дэнн, 61), ван Анхолт, Уорд (Куяте, 79), Кэйхилл, Миливоевич, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа, Бентеке, Айю.

Предупреждение: Маккарти (10).