Сергей Шавло: Соболев – игрок одного касания, надеюсь, он поможет «Спартаку» Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева.

- Появление Соболева, видимо, повлечет за собой изменения в атакующей игре. В два форварда Тедеско будет играть, в одного – вопросы. Соболев мне нравился еще по «Крыльям». Именно такого игрока не хватало «Спартаку».

Соболев – игрок одного касания. Надеюсь, он поможет. Другое дело, как он справится с давлением: ведь чтобы играть в «Спартаке», нужно иметь крепкие нервы, это далеко не «Крылья Советов», при всем уважении к самарцам, - приводит слова Шавло «РИА Новости».

Напомним, что 8 февраля «Спартак» обыграл «Партизан» (3:2) в третьем туре «Кубка Париматч Премьер». Таким образом, российский клуб, набрав семь очков, гарантировал себе победу на турнире.