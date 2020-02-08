«Аталанта» одержала волевую победу в гостях над «Фиорентиной» Футболисты «Аталанты» переиграли «Фиорентину» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе команды из Флоренции голом отметился Федерико Кьеза (32-я минута), у клуба из Бергамо отличились Дуван Сапата (49) и Руслан Малиновский (72).

После этой игры «Аталанта» набрала 42 очка и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице серии А, «Фиорентина» с 25 очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Аталанта» на своем поле сыграет против «Ромы», а «Фиорентина» встретится в гостях с «Сампдорией».