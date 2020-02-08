«Аталанта» одержала волевую победу в гостях над «Фиорентиной»

В составе команды из Флоренции голом отметился Федерико Кьеза (32-я минута), у клуба из Бергамо отличились Дуван Сапата (49) и Руслан Малиновский (72).
После этой игры «Аталанта» набрала 42 очка и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице серии А, «Фиорентина» с 25 очками занимает 14-е место.
В следующем туре «Аталанта» на своем поле сыграет против «Ромы», а «Фиорентина» встретится в гостях с «Сампдорией».
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай Александр Пронин: «Рига» – не «Спартак». Игроки за Кононова будут биться Генеральный директор «Риги» рассказал о приглашении в латвийский клуб Олега Кононова. 06.02.2020 22:45 Футбол Августин Александр Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев Семин не дал Тедеско выиграть трофей в Дохе «Спартак» и «Локомотив» на межсезонном турнире в Катаре выдали по одному впечатляющему тайму, но победителя выявили только в серии пенальти. На сей раз железнодорожникам повезло больше, чем в поединке с «Партизаном». 05.02.2020 20:30 Футбол Мощенко Захар