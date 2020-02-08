«Валенсия» в гостях крупно уступила «Хетафе» Футболисты «Хетафе» разгромили «Валенсию» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

В составе победителей дублем отметился Хорхе Молина (58-я и 67-я минуты), еще один гол на свой счет записал Хайме Мата (87).

Отметим, что на 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник команды гостей Алессандро Флоренци.

После этой игры «Хетафе» набрал 42 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице примеры. «Валенсия» с 37 очками занимает пятое место.

В следующем туре «Хетафе» в гостях сыграет против «Барселоны», а «Валенсия» дома встретится с «Атлетико».