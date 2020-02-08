ЦСКА в контрольной встрече обыграл норвежский «Одд»

В составе московской команды голами отметились Яка Бийол (4-я минута), Илья Шкурин (24-я) и Константин Марадишвили (38-я). У норвежского клуба отличился Торгейр Бёрвен (12-я).
Свой следующий контрольный матч ЦСКА проведет 9 февраля против «Зенита». 19 числа соперником российской команды станет испанская «Картахена».
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Овечкин разбушевался. Снова хет-трик, и две шайбы до отметки 700 Обзор игрового дня в НХЛ. 05.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав Как Тедеско повторить Кононова За тур до окончания Кубка Париматч Премьер в Катаре все четыре участника сохраняют шансы завоевать трофей. Впрочем, «Спартак» может убить интригу досрочно. 06.02.2020 14:00 Футбол Федоровский Александр «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от поражения Обзор игрового дня в НХЛ. 04.02.2020 06:30 Хоккей Трофименко Кирилл Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий