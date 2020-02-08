ЦСКА в контрольной встрече обыграл норвежский «Одд» Футболисты ЦСКА со счетом 3:1 переиграли «Одд» в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора российской команды в Испании.

В составе московской команды голами отметились Яка Бийол (4-я минута), Илья Шкурин (24-я) и Константин Марадишвили (38-я). У норвежского клуба отличился Торгейр Бёрвен (12-я). Свой следующий контрольный матч ЦСКА проведет 9 февраля против «Зенита». 19 числа соперником российской команды станет испанская «Картахена».