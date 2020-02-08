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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матче чемпионата против «Амьена» - Советский спорт
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08 февраля 2020 21:46Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матче чемпионата против «Амьена»

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 24-го тура чемпионата Франции с «Амьеном».

«Монако»: Леком, Б. Туре, Марипан, Бадьяшиль, Хенрихс, Адриен, Головин, Фофана, Йоветич, Бальде Кейта, Бен-Йеддер.

Добавим, что встреча состоится в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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