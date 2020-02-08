Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матче чемпионата против «Амьена» Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 24-го тура чемпионата Франции с «Амьеном».

«Монако»: Леком, Б. Туре, Марипан, Бадьяшиль, Хенрихс, Адриен, Головин, Фофана, Йоветич, Бальде Кейта, Бен-Йеддер. Добавим, что встреча состоится в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и начнется в 22:00 по московскому времени. Le 1⃣1⃣ de Robert Moreno 👊 #ASCASM pic.twitter.com/xR2YCEjfMf — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 8, 2020