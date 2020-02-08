«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией» Футболисты «Байера» обыграли дортмундскую «Боруссию» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии со счетом 4:3.

В составе команды из Леверкузена голами отметились Кевин Фолланд (20-я и 43-я минуты), Леон Бэйли (81) и Ларс Бендер (82),у дортмундского клуба отличились Матс Хуммельс (22), Эмре Джан (33) и Рафаэл Геррейру (64).

После этой игры «Байер» набрал 37 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Боруссия» с 39 очками занимает третье место.

В следующем туре «Байер» в гостях сыграет против «Униона», а «Боруссия» на своем поле встретится «Айнтрахтом».