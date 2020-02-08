«Монако» в компенсированное время матча вырвал победу у «Амьена» Футболисты «Амьена» проиграли с «Монако» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 1:2.

В составе хозяев поля голом отметился Серу Гирасси (9-я минута), у гостей точными ударами отличились Виссам Бен-Йеддер (85) и Ислам Слимани (90+3).

Отметим, что российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч, получив желтую карточку на 70-й минуте игры.

После этой встречи «Амьен» с 20 очками занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, «Монако» с 35 очками поднялся на пятое место.