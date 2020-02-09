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Гол Роналду не спас «Ювентус» от поражения в выездном матче с «Вероной» - Советский спорт
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09 февраля 2020 00:42Футбол

Гол Роналду не спас «Ювентус» от поражения в выездном матче с «Вероной»

Футболисты «Вероны» одержали волевую победу над «Ювентусом» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе туринского клуба голом отметился Криштиану Роналду (65-я минута), у хозяев поля точными ударами отличились Фабио Борини (76) и Джампаоло Паццини (86, пен.).

После этой встречи «Верона» набрала 34 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А, «Ювентус» (54) продолжает лидировать чемпионате, опережая на три очка «Интер», который свой матч 23-го тура против «Милана» проведет завтра.

Добавим, что в следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет против «Брешии», а «Верона» в гостях встретится с «Удинезе».

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