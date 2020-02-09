«Атлетико» на своем поле переиграл «Гранаду»

В составе мадридского клуба голом отметился Анхель Корреа (6-я минута).
После этой игры «Атлетико» набрал 39 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице примеры, «Гранада» с 30 очками занимает десятое место.
В следующем туре «Атлетико» в гостях сыграет против «Валенсии», а «Гранада» на своем поле примет «Вальядолид».
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