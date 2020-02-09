«Атлетико» на своем поле переиграл «Гранаду» - Советский спорт
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09 февраля 2020 00:50Футбол

«Атлетико» на своем поле переиграл «Гранаду»

Футболисты «Атлетико» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

В составе мадридского клуба голом отметился Анхель Корреа (6-я минута).

После этой игры «Атлетико» набрал 39 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице примеры, «Гранада» с 30 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Атлетико» в гостях сыграет против «Валенсии», а «Гранада» на своем поле примет «Вальядолид».

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