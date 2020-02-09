Маурицио Сарри: «Ювентус» должен перестать воспринимать победы как данность Туринцы потерпели поражение в очередном туре чемпионата Италии.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился эмоциями после поражения от «Вероны».

«Матч был сложным. Мы не могли не потерять очки, допуская такие грубые ошибки. Стоит отдать должное «Вероне», они агрессивно действовали с самого начала. Мы понимали, что важно выдержать первые 25 минут, а потом у нас будут моменты. Мы все это сделали, однако затем отдали очки, проявив легкомыслие.

Мы должны понять, что не следует воспринимать победы как данность. За последние годы эта команда привыкла к уверенным победам, и мы должны вбить себе в голову, что не можем себе позволить терять очки», - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, вчера футболисты «Вероны» одержали волевую победу над «Ювентусом» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе туринского клуба голом отметился Криштиану Роналду, у хозяев поля точными ударами отличились Фабио Борини и Джампаоло Паццини.

После этой встречи «Верона» набрала 34 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А, «Ювентус» (54) продолжает лидировать в чемпионате, опережая на три очка «Интер», который свой матч 23-го тура против «Милана» проведет сегодня.

Добавим, что в следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет против «Брешии», а «Верона» в гостях встретится с «Удинезе».