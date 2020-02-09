Тренер «Вероны» - после победы над «Ювентусом»: Сегодня пришлось выводить на первый план характер - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 февраля 2020 08:11ФутболНечаев Юрий

Тренер «Вероны» - после победы над «Ювентусом»: Сегодня пришлось выводить на первый план характер

Желто-синие обыграли лидера чемпионата Италии.

Главный тренер «Вероны» Иван Юрич подвел итоги матча 23-го тура чемпионата страны против «Ювентуса».

«Сегодня пришлось выводить на первый план характер, так как я видел, что мы не так активны и хороши в атаке как обычно. Первые 35 минут мы провели очень качественно, но затем упустили много моментов и делали ошибки. К счастью, нам удалось перевернуть игру. Мы верили, что проведем сезон хорошо, но не знали, что настолько», - цитирует Юрича Sky Sport Italia.

Напомним, вчера футболисты «Вероны» одержали волевую победу над «Ювентусом» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе туринского клуба голом отметился Криштиану Роналду, у хозяев поля точными ударами отличились Фабио Борини и Джампаоло Паццини.

После этой встречи «Верона» набрала 34 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А, «Ювентус» (54) продолжает лидировать в чемпионате, опережая на три очка «Интер», который свой матч 23-го тура против «Милана» проведет сегодня.

Добавим, что в следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет против «Брешии», а «Верона» в гостях встретится с «Удинезе».

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