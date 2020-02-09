Иньеста мог зимой вернуться в «Барселону» Полузащитник выступал за каталонцев с 2002 по 2018 годы.

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста мог снова выступать за «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонцев хотело арендовать 35-летнего испанца до конца сезона, но футболист отказался от возвращения в команду.

Ранее сообщалось, в трансфере испанца были заинтересованы клубы MLS – «Лос-Анджелес Гэлакси», «Монреаль Импакт» и «Интер Майами».

Напомним, что испанский хавбек перешел в «Виссел Кобе» в июле 2018 года из «Барселоны», подписав с японским клубом контракт до 31 января 2021 года. С тех пор он провел 41 матч за клуб и записал на свой счет 10 забитых мячей и 11 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.