«Боруссия» надеется сохранить Санчо

Дортмундская «Боруссия» не собирается продавать своего полузащитника Джейдона Санчо следующим летом.
Как сообщает The Sun, немецкая команда рассчитывает оставить англичанина в команде, чтобы в будущем продать его за более высокую цену.
Напомним, что основными претендентами на 19-летнего игрока считаются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 84 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и 40 голевыми передачами. За сборную Англии он сыграл 11 встреч (2 гола).
В этом сезоне полузащитник сыграл 29 матчей – на его счету 15 голов и 17 ассистов. Его команда занимает третье место в бундеслиге, имея в своем активе 39 очков после 21 тура.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.
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