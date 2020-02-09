«Боруссия» надеется сохранить Санчо Контракт англичанина с командой истекает летом 2022 года.

Дортмундская «Боруссия» не собирается продавать своего полузащитника Джейдона Санчо следующим летом.

Как сообщает The Sun, немецкая команда рассчитывает оставить англичанина в команде, чтобы в будущем продать его за более высокую цену.

Напомним, что основными претендентами на 19-летнего игрока считаются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,8 миллионов евро. За это время он принял участие в 84 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и 40 голевыми передачами. За сборную Англии он сыграл 11 встреч (2 гола).

В этом сезоне полузащитник сыграл 29 матчей – на его счету 15 голов и 17 ассистов. Его команда занимает третье место в бундеслиге, имея в своем активе 39 очков после 21 тура.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.