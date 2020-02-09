Эрик Абидаль: Сетьен был бы горд тренировать Неймара

– Я полностью согласен с тем, что он помог бы команде. Сетьен был бы горд, если бы смог тренировать такого игрока, как Неймар. Также это было бы полезно для других игроков, которые имеют такой высокий уровень. Конкуренция Неймара с Фати? Вот почему планировать – это не так просто. Мы можем хотеть иметь всех лучших игроков, но мы не можем ошибиться в развитии молодых футболистов, – цитирует Абидаля Goal.com.
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба он провел 186 матчей, в которых забил 105 голов и сделал 76 результативных передач. Вместе с «Барсой» Неймар дважды стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
В текущем сезоне он забил 15 голов и отдал 10 результативных передач в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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