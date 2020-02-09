Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: Я не вижу, что Моуринью улучшил «Тоттенхэм»

– Я говорил, что когда Моуринью придет в «Тоттенхэм», то он поднимет их боевой дух, но это очарование будет лишь на какое-то время. Все знали, что это не продлится долго, не так ли? Он снова стал сварливым Моуринью. Я не вижу вообще, чтобы он улучшил «Тоттенхэм». Ни на грамм. Похоже, что он думает: «Что же я наделал, придя сюда?». Команда находится на расстоянии в миллион миль от цели, у них нет денег, чтобы тратить. Моуринью уже не купили нападающего, ему никого не дадут купить в следующие несколько окон. Все, что нужно от Моуринью – попадание в четверку, – цитирует Мерсона The Daily Star.
Моуринью возглавил команду в ноябре 2019 года, сменив на посту аргентинца Маурисио Почеттино. На данный момент «шпоры» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков после 25 туров. В рамках очередного тура чемпионата страны лондонцы 16 февраля сыграют в гостях против «Астон Виллы».
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