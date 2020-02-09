Морено - после победы над «Амьеном»: «Монако» необходимо работать во всех направлениях Команда Александра Головина одержала гостевую победу в 24-м туре чемпионата Франции.

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал победу своей команды над «Амьеном».

«В первом тайме мы допустили несколько тактических ошибок, но позже их исправили. Я здесь всего несколько недель, поэтому очевидно, что мы все еще строим команду. Нам необходимо работать во всех направлениях. Вся команда приложила огромные усилия для победы в этом матче», - приводит слова Морено L»Equipe.

Напомним, вчера «Амьен» проиграл «Монако» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 1:2.

В составе хозяев поля голом отметился Серу Гирасси (9-я минута), у гостей точными ударами отличились Виссам Бен-Йеддер (85) и Ислам Слимани (90+3).

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.

После этой встречи «Амьен» с 20 очками занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, «Монако» с 35 очками поднялся на пятое место.

15 февраля «монегаски» примут «Монпелье», а «Амьен» - «ПСЖ».