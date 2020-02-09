Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» смогла победить команду, находящуюся в хорошей форме Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:1).

– Это три очень важных очка, особенно на стадионе, где «Аталанта» не побеждала в течение 27 лет, и, тем более, против команды, которая находится в хорошей форме. Забитые нами голы продемонстрировали наше качество. Мы верили, что сможем выиграть поединок, и были сосредоточены, чтобы не пропустить контратаку в концовке встречи, – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Отметим, что в составе команды из Флоренции голом отметился полузащитник Федерико Кьеза (32-я минута), у клуба из Бергамо отличились нападающий Дуван Сапата (49) и полузащитник Руслан Малиновский (72).

После этой победы «Аталанта» набрала 42 очка и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. В следующем туре команда на своем поле сыграет против «Ромы».