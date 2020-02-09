Фабио Паратичи: Поговорим с Дибалой о новом контракте ближе к концу сезона Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего туринцев Пауло Дибалы.

– Дибала – основной игрок команды. Мы знаем, что он очень важен для нас и мы его ценим. У нас уже были некоторые предварительные обсуждения в январе. Мы договорились поговорить ближе к концу сезона, но каждый из нас знает, что у нас большая команда с большой конкуренцией за место в старте, – цитирует Паратичи DAZN Italy.

Ранее появилась информация о том, что руководство «Ювентуса» готово предложить аргентинцу десять миллионов евро за сезон вместо семи, которые он получает сейчас. К тому же форвард останется в команде до июня 2025 года.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. 26-летний аргентинец принял участие в 210 матчах – на его счету 89 забитых мячей и 35 результативных передач.

В этом сезоне он сыграл в 28 матчах, отметившись 11 голами и 11 ассистами. Его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 54 очка в 23 турах.