Александр Головин: Команда добилась важной и ценной победы над «Амьеном» Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу команды над «Амьеном» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Франции.

– Самое главное, что набрали три очка. Было непросто, но мы гнули свою линию и в конце были вознаграждены двумя голами. Показали, что у нас есть характер и стремление победить в любой ситуации. Думаю, это очень ценная и важная победа, – цитирует Головина Sport24.ru.

Отметим, что российский полузащитник вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч, получив желтую карточку на 70-й минуте игры. «Монако» победил благодаря голам нападающих Виссама Бен-Йеддера (85) и Ислама Слимани (90+3).

«Монегаски» с 35 очками поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем туре команда дома примет своего прямого конкурента в борьбе за еврокубки – «Монпелье».