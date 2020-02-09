Рэмзи может покинуть «Ювентус» из-за малого количества игровой практики Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

Хавбек сборной Уэльса Аарон Рэмзи рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

Согласно источнику, футболист «Ювентуса» недоволен отношением со стороны тренерского штаба. Он считает, что наставник «старой синьоры» Маурицио Сарри не дает ему возможности проявить себя. Отмечается, что полузащитник может покинуть Турин летом 2020 года.

Рэмзи перешел в «Юве» летом 2019 года из лондонского «Арсенала». Он подписал контракт с чемпионом Италии на правах свободного агента.

В текущем сезоне валлиец отыграл 18 матчей и забил два гола. Его соглашение в силе до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.