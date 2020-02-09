СМИ: Топ-клубы АПЛ, в том числе «Ливерпуль» претендуют на Коутиньо Об этом сообщает Daily Express.

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», получил ряд предложений от английских клубов.

Согласно источнику, он может покинуть каталонцев летом 2020 года, а в его услугах заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Отметим, что бразилец играл в составе мерсисайдского клуба и был продан в стан сине-гранатовых зимой 2018 года за 145 млн евро.

В текущем сезоне 27-летний Коутиньо отыграл за «Баварию» 26 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. По слухам, чемпион Германии не намерен выкупать игрока и вернет его на «Камп Ноу».