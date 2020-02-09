Онана согласился перейти в «Челси» Сделка должна состояться в летнее трансферное окно.

Голкипер «Аякса» Андре Онана летом станет игроком «Челси», сообщает Voetbal.

По информации источника, на вратаря также претендевали «ПСЖ» и «Барселона», но игрок уже принял предложение лондонцев.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. За это время он сыграл в 171 матче, пропустив 151 гол и 72 раза сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

В этом сезоне на его счету 32 встречи, 30 пропущенных мячей и 13 «сухих» матчей. Амстердамцы лидируют в чемпионате Голландии, набрав 50 очков после 21 тура.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.