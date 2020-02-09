Алли оскорбляют в соцсетях после его шутки по поводу коронавируса Полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли обвинили в расизме после того, как 23-летний англичанин отправил в Snapchat видео, снятые им в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Как сообщает The Mirror, в одном из роликов футболист с маской на лице высмеивает эпидемию коронавируса, снимая мужчину азиатской внешности. После этого игрок перевел камеру на бутылочку с антисептическим средством для рук, сопроводив видео подписью: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

Dele Alli accused of filming «racist» video mocking Asian man and deadly coronavirus https://t.co/oSi4orrr9M pic.twitter.com/Xd9BNcg2Pw — Mirror Football (@MirrorFootball) February 8, 2020

После этого в социальных сетях пошла волна недовольства в отношении поведения полузащитника. В конечном итоге полузащитник извинился за свои действия.

– Я не намеревался обидеть кого-либо. Всем, кто обиделся, я хотел бы принести свои искренние извинения, – написал Алли.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 37 552 человек. Всего погибли 813 человек, 811 из них в Китае.