Алли оскорбляют в соцсетях после его шутки по поводу коронавируса

Как сообщает The Mirror, в одном из роликов футболист с маской на лице высмеивает эпидемию коронавируса, снимая мужчину азиатской внешности. После этого игрок перевел камеру на бутылочку с антисептическим средством для рук, сопроводив видео подписью: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».
После этого в социальных сетях пошла волна недовольства в отношении поведения полузащитника. В конечном итоге полузащитник извинился за свои действия.
– Я не намеревался обидеть кого-либо. Всем, кто обиделся, я хотел бы принести свои искренние извинения, – написал Алли.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 37 552 человек. Всего погибли 813 человек, 811 из них в Китае.
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