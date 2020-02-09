Источник: Хавбек сборной Ирака может перейти в «Крылья Советов» Об этом сообщает IQ-PRO.

Полузащитник багдадского клуба «Аль-Завра» Сафа Хади получил предложение о переезде в чемпионат России.

Согласно источнику, 21-летний хавбек интересен «Крыльям Советов», которые отправили запрос руководству о трансфере игрока. Отмечается, что сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Хади также получил предложение от питерского «Зенита». В текущем сезоне он провел 8 матчей и забил 1 гол.