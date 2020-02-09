Кевин де Брюйне: Я счастлив в «Манчестер Сити» Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне доволен своими выступлениями в английском клубе.

– Я чувствую себя комфортно, потому что это клуб, в котором я играл дольше всего, помимо «Генка», но тогда я был очень молод, так что все было иначе. Но я чувствую себя в «Сити» великолепно, потому что я счастлив здесь. Я играю в одной из лучших команд в мире, в одной из лучших лиг в мире, – цитирует де Брюйне Sport360.

Бельгиец перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 76 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 7 голов и 18 результативных передач в 31 матче.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.