Кевин де Брюйне: Я счастлив в «Манчестер Сити»

– Я чувствую себя комфортно, потому что это клуб, в котором я играл дольше всего, помимо «Генка», но тогда я был очень молод, так что все было иначе. Но я чувствую себя в «Сити» великолепно, потому что я счастлив здесь. Я играю в одной из лучших команд в мире, в одной из лучших лиг в мире, – цитирует де Брюйне Sport360.
Бельгиец перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 76 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 7 голов и 18 результативных передач в 31 матче.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.
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