Зидан встал на защиту Марсело Ранее бразилец подвергся критике со стороны фанатов. Это случилось после вылета команды из Кубка Испании.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласен критикой в адрес левого защитника Марсело, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе.

«Честно говоря, я не согласен с критикой Марсело, потому что он выкладывается в каждом матче. Фанаты видели это. Подобные вещи не идут на пользу.

Марсело по-прежнему важный футболист «Реала». С другой стороны, сложно держать высокий уровень постоянно, но мои игроки работают над тем, чтоб стать лучше», – цитирует специалиста Marca.

В текущем сезоне 31-летний Марсело отыграл 15 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых паса.