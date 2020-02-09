Бернарду Силва: Никто не ожидал, что мы будем так далеко от «Ливерпуля» Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что текущий сезон АПЛ уже можно считать провальным для его команды.

– Премьер-лига стала огромным разочарованием, так как мы находимся очень далеко от «Ливерпуля», и теперь мы должны бороться за вторую позицию. Это очень больно, потому что когда вы начинаете сезон, вы всегда хотите победить в АПЛ. Это главное соревнование для нас и самое главное для болельщиков. Так что это очень разочаровывает, никто не ожидал, что мы будем так далеко от «Ливерпуля» в январе или феврале. Нам нужно понять, что не удалось, и как мы можем это решить, – цитирует Силву Sky Sports.

В текущем сезоне португалец принял участие в 34 матчах, забив семь голов и отдав семь результативных передач. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко после 25 туров. Подопечные Гвардиолы отстают от «Ливерпуля» на 22 очка.