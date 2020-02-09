Нобель Арустамян: «Ювентус» сохраняет интерес к Алексею Миранчуку Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

- «Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого, - цитирует Арустамяна RT.

Напомним, что ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что полузащитник может продолжить карьеру в иностранном чемпионате. Позже агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Миранчука, отвечая на вопрос о возможном переходе хавбека, сообщил, что новости будут только летом.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Также в активе полузащитника пять забитых мячей в 25 матчах в составе сборной России.