Винисиус: Хочу продолжить выступления в Мадриде

– Я хочу остаться в Мадриде, никакие другие варианты я не рассматриваю. Я достигаю своего уровня, как в прошлом сезоне, который в январе-феврале был очень хорошим. Я хочу продолжать в том же духе и без травм. Зидан всегда давал мне уверенность, в которой я нуждаюсь, и давал мне возможности на поле показать себя, – цитирует Винисиуса Marca.
Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб мог стать частью сделки по обмену нападающего «ПСЖ» Неймара. Однако парижане отклонили это предложение.
Напомним, Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года за 45 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.
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