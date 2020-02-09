Леонид Слуцкий: К сожалению, Бакаев получил травму, но надеюсь, что ничего серьезного Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с юрмальским «Спартаком» (4:1).

- По прошлому матчу вы сказали, что счет не соответствовал игре. Сегодня соответствует?

- Сегодня тоже нет. Мы должны были выигрывать гораздо крупнее.

- Нет огорчения, что в концовке пропустили с пенальти?

- Нет, это не главное. Главное было не получить травму. Было большое количество стыков и было обидно в такой игре с соперником, который объективно слабее, когда ты имеешь огромное преимущество, получить травму. К сожалению, Бакаев ее получил, но надеюсь, что ничего серьезного, - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, что в этой встрече Солтмурад Бакаев оформил дубль.