Матч между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» отложен из-за шторма Подобные меры были предприняты ради безопасности болельщиков.

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщает, что поединок 26-го тура АПЛ против «Вест Хэма» перенесен из-за шторма Сиара.

Напомним, что матч должен был состояться сегодня в 19.30 по московскому времени.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, набрав 51 очко в 25 турах. «Вест Хэм» идет на 18-й строчке (24).

Ранее из-за шторма были отменены матчи чемпионата Голландии и Германии.