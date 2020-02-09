«Эспаньол» обыграл «Мальорку», оттеснив «Сельту» на последнее место Проигрышная серия островитян длится три тура.

Матч 23-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» – «Мальорка» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 58-й минуте забил Рауль Де Томас. После перехода из «Бенфики» 25-летний нападающий забивает за «Эспаньол» по голу в каждом матче. Его результативная серия длится уже четыре тура.

«Эспаньол» набрал 18 очков, поднявшись со дна таблицы на 19-ю строчку, и оттеснил на последнее 20-е место «Сельту». Команда из Виго, у которой пока 17 очков, свой матч 23-го тура сыграет сегодня вечером на своем поле против «Севильи». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

«Мальорка» с тремя поражениями подряд и 18 очками занимает 17-е место, опережая по дополнительным показателям «Леганес» и «Эспаньол».

15 февраля «Мальорка» примет «Алавес». «Эспаньол» 16 февраля сыграет в гостях с «Севильей».