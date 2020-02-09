Артем Дзюба: Был интерес со стороны «Тоттенхэма», предлагали аренду до конца сезона Руководство «Зенита» не отпустило капитана сборной России в Лондон.

Форвард чемпиона России Артем Дзюба подтвердил информацию СМИ о том, что в январе его приглашали в «Тоттенхэм».

«Этой зимой было неожиданно, – сказал 31-летний нападающий «Зенита» в интервью телеканалу «Россия-24». – Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, «Зенит» был не заинтересован».

После 19 туров Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, отметившись 11 голами в 19 встречах. Также на счету Артема 9 результативных передач в нынешнем сезоне.