Артем Дзюба: Был интерес со стороны «Тоттенхэма», предлагали аренду до конца сезона

Форвард чемпиона России Артем Дзюба подтвердил информацию СМИ о том, что в январе его приглашали в «Тоттенхэм».
«Этой зимой было неожиданно, – сказал 31-летний нападающий «Зенита» в интервью телеканалу «Россия-24». – Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, «Зенит» был не заинтересован».
После 19 туров Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, отметившись 11 голами в 19 встречах. Также на счету Артема 9 результативных передач в нынешнем сезоне.
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