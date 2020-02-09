«Наполи» на своем поле проиграл «Лечче» Команда Дженнаро Гаттузо опустилась на 11-е место.

Матч 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Лечче» завершился со счетом 2:3.

Гол, который забил форвард гостей Джанлука Лападула, стал единственным в первом тайме. На 48-й минуте Аркадиуш Милик сравнял счет, но на 61-й Лападула оформил дубль, а на 82-й Марко Манкозу забил третий гол команды Фабио Ливерани. На 90-й Хосе Кальехон до минимума сократил отставание неаполитанцев, однако хозяева не смогли спастись от поражения.

«Наполи» опустился на 11-место в турнирной таблице, оставшись с 30 очками. «Лечче», впервые в с сезоне выигравший два матча кряду, занимает 17-ю строчку, набрав 22 очка.

15 февраля «Лечче» примет СПАЛ. 16 февраля «Наполи» сыграет в гостях с «Кальяри».