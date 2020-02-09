«Наполи» на своем поле проиграл «Лечче»

Матч 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Лечче» завершился со счетом 2:3.
Гол, который забил форвард гостей Джанлука Лападула, стал единственным в первом тайме. На 48-й минуте Аркадиуш Милик сравнял счет, но на 61-й Лападула оформил дубль, а на 82-й Марко Манкозу забил третий гол команды Фабио Ливерани. На 90-й Хосе Кальехон до минимума сократил отставание неаполитанцев, однако хозяева не смогли спастись от поражения.
«Наполи» опустился на 11-место в турнирной таблице, оставшись с 30 очками. «Лечче», впервые в с сезоне выигравший два матча кряду, занимает 17-ю строчку, набрав 22 очка.
15 февраля «Лечче» примет СПАЛ. 16 февраля «Наполи» сыграет в гостях с «Кальяри».
Самонов свой матч не проиграл. В отличие от сборной России. Наши всухую уступили финнам Экспериментальная сборная России начала Шведские игры с сухого поражения от финнов (3:0). Однако назвать провальной премьеру героев Остравы-2020 язык не поворачивается. 06.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Александр Пронин: «Рига» – не «Спартак». Игроки за Кононова будут биться Генеральный директор «Риги» рассказал о приглашении в латвийский клуб Олега Кононова. 06.02.2020 22:45 Футбол Августин Александр Дубль Дзюбы и камбэк за пять минут. «Зенит» победил ЦСКА на сборах в Испании Два диаметрально противоположных тайма в исполнении сильнейших клубов России. 09.02.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий