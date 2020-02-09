«Дженоа» обыграл «Кальяри», островитяне не могут победить девять матчей кряду Матч состоялся в Генуе.

Игра 23-го тура чемпионата Италии «Дженоа» – «Кальяри» завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил 36-летний македонский нападающий Горан Пандев.

Несмотря на победу, «Дженоа» по-прежнему находится в зоне вылета на 18-м месте, набрав 19 очков.

«Кальяри» опустился на 8-ю строчку, ставшись с 32 очками. Команда с острова Сардиния не может выиграть уже 9 туров кряду (4 ничьи и 5 поражений). До начала этой серии «Кальяри» находился на четвертом месте в зоне Лиги чемпионов.

15 февраля «Дженоа» сыграет в гостях с «Болоньей». «Кальяри» 16 февраля примет «Наполи».

В параллельном матче «Брешиа» и «Удинезе» сыграли вничью 1:1 (Бизоли, 81 – Де Пауль, 90+2).