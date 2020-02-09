«Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Борнмутом» и опередил «Тоттенхэм» - Советский спорт
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09 февраля 2020 19:29ФутболШарафудинов Виктор

«Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу над «Борнмутом» и опередил «Тоттенхэм»

Команда Криса Уайлдера поднялась на пятое место в таблице АПЛ.

Матч 26-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Борнмут» завершился со счетом 2:1.

Каллум Уилсон вывел гостей вперед на 13-й минуте, но хозяева добились волевой победы. Счет сравнял Билли Шарп (45+2), а Джон Ландстрем стал автором победного мяча «Юнайтед» (84).

«Шеффилд» поднялся на 5-е место в таблице, набрав 39 очков и обойдя «Тоттенхэм». У команды Жозе Моуринью 37 очков, и свой матч 23-го тура она проведет 16 февраля в гостях у «Астон Виллы».

«Борнмут» находится на 16-й позиции (26 очков).

22 февраля «Шеффилд Юнайтед» примет «Брайтон», а «Борнмут» сыграет в гостях с «Бернли».

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