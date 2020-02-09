Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» в игре против «Севильи» Матч 23-го тура чемпионата Испании начнется в 20:30 по московскому времени.

Сегодня вечером Федор Смолов впервые сыграет за «Сельту» с первых минут. Тренер галисийцев Оскар Гарсия включил 29-летнего российского нападающего в стартовый состав на домашний матч против «Севильи».

«Сельта»: Рубен, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья Алькантара, Бельтран, Окай Йокушлу, Мендес, Аспас, Смолов.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Серхи Гомес, Диего Карлос, Эскудеро, Жоан Жордан, Фернандо, Франко Васкес, Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Смолов дебютировал в чемпионате Испании 1 февраля, выйдя на замену в выездном матче против «Валенсии» (0:1) на 78-й минуте.

«Сельта» занимает последнее 20-е место в примере, набрав 17 очков в 22 турах. «Севилья» борется за попадание в Лигу чемпионов и находится на пятой строчке с 39 очками.