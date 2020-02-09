«Рубин» разгромил юрмальский «Спартак» Команда Леонида Слуцкого завершила второй турецкий сбор.

В турецком Белеке «Рубин» провел контрольный матч против «Спартака» из Юрмалы. Команда Леонида Слуцкого победила со счетом 4:1.

Зурико Давиташвили открыл счет на 8-й минуте, затем Солтмурад Бакаев оформил дубль (49, 58), а Иван Игнатьев реализовал пенальти (65).

Латвийский клуб «размочил» счет уже в компенсированное время второго тайма – Неманья Белакович реализовал 11-метровый «Спартака».

Этот спарринг завершил программу казанского клуба на втором зимнем сборе. «Рубин» проведет в Белеке и третий этап подготовки – с 13 по 22 февраля.

Казанцы занимают 13-е место в таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах. «Спартак» занял пятое место в прошлогоднем чемпионате Латвии.

Контрольный матч

«Рубин» (Казань, Россия) – «Спартак» (Юрмала, Латвия) – 3:1 (1:0).

Голы: Давиташвили, 8; Бакаев, 49, 58; Игнатьев, 65 (с пенальти) – Белакович, 90+1 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Степанов, Сантос, Старфельт, Данченко, Игорь Коновалов, Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич, Давиташвили, Игнатьев. Второй тайм: Дюпин, Степанов (Башкиров, 60), Сантос, Старфельт, Данченко, Игорь Коновалов, Абильдгор (Могилевец, 60), С.Бакаев (Степанов, 69), Макаров, Марков, Игнатьев.