Валерий Карпин: Нельзя взять целиком одну игру и говорить, что мы провели ее хорошо Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение от «Локомотив» в серии пенальти.

В своем заключительном матче на Кубке Матч Премьер «Ростов» дважды вел в счете по ходу второго тайма, однако встреча закончилась со счетом 3:3, а в серии пенальти желто-синие уступили 4:5.

После игры главный тренер ростовчан Валерий Карпин дал комментарий в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Мы планировали контроль мяча изначально, – отметил Карпин. – Продолжали так играть и во втором тайме, пока замены не пошли. На левом фланге было больше свободного пространства. Футболистам не запрещено было атаковать справа и делать это только слева. В перерыве были запланированы три замены. Замены были не из-за того, что кто-то плохо играл или выпадал, а потому что был план. Пробуем Мамаева на разных позициях. Чтобы он понимал, что делать на позиции центрального полузащитника или крайнего нападающего.

В основном играли на флангах, чтобы не нарываться на контратаки. Создали достаточно опасных моментов. 60 минут были идеальными.

Ионов восстанавливается. На третьем сборе в Марбелье уже будет в общей группе и сможет сыграть. Лучшие футболисты по итогам сбора? Не могу определить.

Нельзя взять целиком одну игру и говорить, что мы провели ее хорошо. Понравился первый тайм со «Спартаком». Хорошо провели с «Локомотивом» 60 минут, с «Партизаном» — тоже минут 60-70. Нельзя ни один из матчей занести полностью в актив. Основные футболисты хорошо делали то, что мы тренируем, пока их не меняли».

Победителем Кубка Матч Премьер стал «Спартак», набравший 7 оков в трех матчах. «Локомотив» занял второе место, набрав пять очков. «Ростов» стал третьим с четырьмя очками, а «Партизан» с двумя финишировал последним.