Бензема вышел на первое место по количеству голевых передач в истории «Реала» Ранее это звание принадлежало форварду Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешел в «Ювентус».

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим ассистентом в истории «сливочных.

Это случилось в поединке 23-го тура испанской примеры против «Осасуны» (4:1), где нападающий отдал голевой пас, ставший для него 132-м в футболке «бланкос».

Добавим, что 32-летний Бензема перешел в «Реал» летом 2009 года. За это время он выиграл 17 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.