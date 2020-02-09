Бензема вышел на первое место по количеству голевых передач в истории «Реала» - Советский спорт
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09 февраля 2020 21:54ФутболГичунцев Артур

Бензема вышел на первое место по количеству голевых передач в истории «Реала»

Ранее это звание принадлежало форварду Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешел в «Ювентус».

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим ассистентом в истории «сливочных.

Это случилось в поединке 23-го тура испанской примеры против «Осасуны» (4:1), где нападающий отдал голевой пас, ставший для него 132-м в футболке «бланкос».

Добавим, что 32-летний Бензема перешел в «Реал» летом 2009 года. За это время он выиграл 17 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.

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