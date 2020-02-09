«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», прервав свою серию из шести побед Матч лидеров бундеслиги состоялся в Мюнхене.

В 21-м туре чемпионата Германии лидеры турнира «Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 0:0. В первом круге соперники тоже разошлись миром – 1:1 в Лейпциге 14 сентября.

Безголевой матч прервал серию мюнхенского клуба из шести побед. Прошлый раз команда Ханса-Дитера Флика потеряла очки 7 декабря, когда уступила 1:2 в гостях у менхенгладбахской «Боруссии».

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 43 очка в 21 туре. «РБ Лейпциг» отстает на одно очко.

15 февраля «РБ Лейпциг» примет «Вердер». 16 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Кельном».