«Лацио» в гостях обыграл «Парму» и обошел «Интер» в турнирной таблице Команда Антонио Конте сегодня вечером встретится в дерби с «Миланом».

Матч 23-го тура чемпионата Италии «Парма» – «Лацио» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 41-й минуте забил эквадорский нападающий римлян Фелипе Кайседо.

Рекордная в клубной истории беспроигрышная серия «Лацио» длится 18 туров (14 побед и 4 ничьи). В данный момент римляне занимают второе место, набрав 53 очка. При этом стоит отметить, что «Интеру» еще только предстоит сыграть свой матч 23-го тура. Сине-черные в 22:45 по московскому времени начнет встречу против «Милана». В активе команды Антонио Конте 51 очко, а у лидера чемпионата «Ювентуса» – 54.

«Парма», оставшись с 32 очками, опустилась на девятое место.

16 февраля «Лацио» в Риме сыграет с «Интером», а «Парма» встретится в гостях с «Сассуоло».