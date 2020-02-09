«Лацио» в гостях обыграл «Парму» и обошел «Интер» в турнирной таблице

Матч 23-го тура чемпионата Италии «Парма» – «Лацио» завершился со счетом 0:1.
Единственный гол на 41-й минуте забил эквадорский нападающий римлян Фелипе Кайседо.
Рекордная в клубной истории беспроигрышная серия «Лацио» длится 18 туров (14 побед и 4 ничьи). В данный момент римляне занимают второе место, набрав 53 очка. При этом стоит отметить, что «Интеру» еще только предстоит сыграть свой матч 23-го тура. Сине-черные в 22:45 по московскому времени начнет встречу против «Милана». В активе команды Антонио Конте 51 очко, а у лидера чемпионата «Ювентуса» – 54.
«Парма», оставшись с 32 очками, опустилась на девятое место.
16 февраля «Лацио» в Риме сыграет с «Интером», а «Парма» встретится в гостях с «Сассуоло».
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Почему Панарин заскучал на Бродвее? Пока Артемий Панарин по каким-то причинам вдруг заскучал в мировой столице шоу-бизнеса, честь отечественного хоккея в домашнем матче «Рейнджерс» с «Торонто» (5:3) мощно поддержали Павел Бучневич и Игорь Шестеркин. 06.02.2020 14:45 Хоккей Славин Виталий Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Разогнавшуюся «Тампу» и Кучерова не остановил даже Малкин Ударный игровой день выдался в НХЛ. Состоялось аж 12 матчей, команды поистине играют в режиме нон-стоп на радость поклонникам хоккея! 07.02.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем