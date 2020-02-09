Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
«Лацио» в гостях обыграл «Парму» и обошел «Интер» в турнирной таблице - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 февраля 2020 21:59ФутболШарафудинов Виктор

«Лацио» в гостях обыграл «Парму» и обошел «Интер» в турнирной таблице

Команда Антонио Конте сегодня вечером встретится в дерби с «Миланом».

Матч 23-го тура чемпионата Италии «Парма» – «Лацио» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 41-й минуте забил эквадорский нападающий римлян Фелипе Кайседо.

Рекордная в клубной истории беспроигрышная серия «Лацио» длится 18 туров (14 побед и 4 ничьи). В данный момент римляне занимают второе место, набрав 53 очка. При этом стоит отметить, что «Интеру» еще только предстоит сыграть свой матч 23-го тура. Сине-черные в 22:45 по московскому времени начнет встречу против «Милана». В активе команды Антонио Конте 51 очко, а у лидера чемпионата «Ювентуса» – 54.

«Парма», оставшись с 32 очками, опустилась на девятое место.

16 февраля «Лацио» в Риме сыграет с «Интером», а «Парма» встретится в гостях с «Сассуоло».

Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Почему Панарин заскучал на Бродвее?  Пока Артемий Панарин по каким-то причинам вдруг заскучал в мировой столице шоу-бизнеса, честь отечественного хоккея в домашнем матче «Рейнджерс» с «Торонто» (5:3) мощно поддержали Павел Бучневич и Игорь Шестеркин. 06.02.2020 14:45 Хоккей Славин Виталий
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Разогнавшуюся «Тампу» и Кучерова не остановил даже Малкин Ударный игровой день выдался в НХЛ. Состоялось аж 12 матчей, команды поистине играют в режиме нон-стоп на радость поклонникам хоккея! 07.02.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете.  19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем
Новости
23:20 Футбол В четвертьфинале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Шальке»
23:15 Футбол Смолов опубликовал фотографию из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
23:07 Хоккей «Детройт» обыграл «Бостон», худшая команда НХЛ одолела лидера регулярного чемпионата
22:59 Футбол Мостовой – об игре Смолова в матче с «Севильей»: Искал себя, но не смог этого сделать
22:44 Футбол Виктор Гончаренко: Пока трансферное окно открыто, все может быть
22:43 Футбол АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос»
22:30 Футбол «Сельта» обыграла «Севилью» и выбралась из зоны вылета, Смолов впервые вышел в стартовом составе
22:11 Футбол Виктор Гончаренко: Игра с «Зенитом» поможет ЦСКА трезво оценить свое состояние
22:09 Футбол «Интер» – «Милан». Составы команд
21:59 Футбол «Лацио» в гостях обыграл «Парму» и обошел «Интер» в турнирной таблице
21:56 Футбол «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», прервав свою серию из шести побед
21:54 Футбол Бензема вышел на первое место по количеству голевых передач в истории «Реала»
21:31 Футбол Валерий Карпин: Нельзя взять целиком одну игру и говорить, что мы провели ее хорошо
21:14 Футбол Юрий Семин: Любая травма становится проблемой, состав ограничен
21:12 ММА Комментатор UFC: Рейес провел невероятный бой. Судьи проявили неуважение
21:00 Баскетбол УНИКС обыграл «Цмоки-Минск», одержав четвертую победу в пяти матчах
20:49 Хоккей Сборная Швеции вышла в лидеры Еврохоккейтура, победив команду Финляндии
20:37 Футбол «Рубин» разгромил юрмальский «Спартак»
20:19 Хоккей Григорий Денисенко: Борьба и скорость – главные отличия хоккея на взрослом уровне
20:12 Футбол «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов» после результативной ничьей в основное время
Московские терапевты: «Никакой эпидемии коронавируса в России нет и близко!»
Задержание министра, смерть главы администрации, карантин: итоги недели в Карелии
Снесли дом ради автостоянки: волгоградская семья два года без квартиры и живет в суде
«Лыжня России — 2020» в Нижнем Тагиле. Как это было
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика