«Интер» – «Милан». Составы команд Матч 23-го тура серии А начнется в 22:45 по московскому времени.

Главные тренеры «Интера» и «Милана» Антонио Конте и Стефано Пиоли выбрали составы на миланское дерби. «Интер»: Паделли, Годин, Де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Барелла, Брозович, Весино, Янг, Р.Лукаку, Алекис Санчес. «Милан»: Дж.Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич, Ибрагимович.