Виктор Гончаренко: Игра с «Зенитом» поможет ЦСКА трезво оценить свое состояние Встреча завершилась в пользу чемпиона страны (3:2).

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Зенита» в товарищеском матче.

«Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки. Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить свое состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату. Если атакой я доволен – в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с «Зенитом» их вскрыла.

Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счете. Затем «Зенит» изменил схему, и мы немножко растерялись. Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить», – цитирует специалиста «Чемпионат».