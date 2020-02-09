«Сельта» обыграла «Севилью» и выбралась из зоны вылета, Смолов впервые вышел в стартовом составе

Новая команда Федора Смолова «Сельта» на своем поле одержала волевую победу над «Севильей» со счетом 2:1.
На 23-й минуте счет открыл марокканский нападающий гостей Юссеф Эн-Несери. «Сельта» отыгралась на 78-й, когда свой восьмой гол в нынешнем сезоне забил лучший снайпер галисийцев Яго Аспас. Победной гол галисийцы организовали на первой добавленной минуте второго тайма. После передачи турецкого полузащитника Окая Йокушлу точный удар с левой нанес нападающий сборной Дании Пионе Систо.
Смолов впервые вышел в стартовом составе «Сельты», отметившись желтой карточкой на 80-й минуте. Также в статистике российского нападающего 2 удара и одно попадание в створ ворот «Севильи», 22 передачи при точности 54,6% и 3 совершенных фола.
Напомним, что бывший игрок «Локомотива» дебютировал в чемпионате Испании 1 февраля, выйдя на замену в выездном матче против «Валенсии» (0:1) на 78-й минуте.
«Севилья» занимает пятую строчку, имея 39 очков и уступая мадридскому «Атлетико» по дополнительным показателям.
«Сельта» поднялась с последнего 20-го места на 17-е и покинула зону вылета. В активе галисийцев 20 очков.
16 февраля «Сельта» сыграет в Мадриде с «Реалом», а «Севилья» примет «Эспаньол».
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