Виктор Гончаренко: Пока трансферное окно открыто, все может быть Специалист не исключил приглашения новых игроков.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможных трансферах столичного клуба этой зимой.

«Пока трансферное окно открыто, все может быть. Рассматриваем разные варианты. Что касается нужды, у тренера любой команды спросите, хоть «Барселоны» или «Манчестер Сити», нужны ли им новые футболисты. Каждый ответит: «Да».

Мы всегда исходим из наличия игроков. Конечно, ждем, что кто-то придет, а если нет, продолжаем работать тем составом, который есть. Внушает оптимизм, что с имеющимися людьми у нас получается хорошая химия», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».

По итогам первой половины сезона ЦСКА занял 4-е место в таблице РПЛ, набрав 34 очка.