Мостовой – об игре Смолова в матче с «Севильей»: Искал себя, но не смог этого сделать

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал игру Федора Смолова в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:1).
«Еще вчера знал, что Смолов выйдет в основе. В шутку говорил, что пора уже выходить в четыре нападающих. Терять «Сельте» уже нечего, нужно выигрывать, набирать очки. Нельзя сказать, что Федор выделялся на поле. Искал себя, но до конца не смог этого сделать. Главное для «Сельты» сейчас побеждать. Любой, кто выходил на поле, внес свой вклад в победу.
Болельщики тепло его встретили? Фанаты «Сельты» будут любить русских еще лет 20. Там остался настолько большой след, что любого русского будут поддерживать. Команда очень важную победу сегодня одержала», – цитирует Мостового «Чемпионат».
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