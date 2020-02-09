Смолов опубликовал фотографию из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей» 30-летний нападающий был арендован у московского «Локомотива».

Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился фотографией из раздевалки команды после домашней победы над «Севильей» (2:1) в 23-м туре чемпионата Испании.

После сегодняшней встречи «Севилья» занимает пятую строчку в таблице примеры, набрав 39 очков и уступая мадридскому «Атлетико» по дополнительным показателям. «Сельта» поднялась на 17-е место и покинула зону вылета. В активе галисийцев 20 очков.