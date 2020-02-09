«Интер» – «Милан». Ибрагимович забил гол и отдал голевой пас Встреча 23-го тура серии А проходит на «Сан-Сиро».

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поразил ворота «Интера», а также стал автором голевой передачи на хорватского нападающего Анте Ребича.

Таким образом, его команда завершила первый тайм в качестве победителя, забив два мяча.

На сегодняшний день «нерадзурри» занимают 3-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко. В активе «Милана» – 32 очка и 10-я позиция.